Тепер уже Путін ходить на поклон: російський диктатор відкрито плазував перед Кім Чен Ином

13 вересня відбулася зустріч Владіміра Путіна з Ким Чен Ином. Офіційно про її результати в країні-агресорці все ще мовчать. Але очевидно, що російський диктатор у дуже невигідному для себе становищі.

Про це 24 Каналу відзначив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Наразі позиції Росії суттєво впали.

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"Тепер Путін ходить на поклон. Він знайшов у собі сили зробити крок. Він розуміє репутаційні втрати, безвихідь, але це для нього останній шанс виправити ситуацію на свою користь", – пояснив Клочок.

Позиції Путіна

Путін шукає собі союзників і наразі потенційним таким є Північна Корея. Але за нею добре наглядає Китай.

"Щодо присутності китайців – делегація під час зустрічі Шойгу та Кім Чен Ина у липні була. Так само вона була і на цьому великому економічному форумі на Далекому Сході. Не виключаю, що хтось з китайських представників був на зустрічі двосторонній", – припустив аналітик.

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Тому Путіну варто звернути увагу безпосередньо на Сі Цзіньпіна. Той у свою чергу, на думку Валерія Клочка, не активно залучається до співпраці. І якщо дійсно хотів постачати Росії зброю, то робив би це напряму, а не через Північну Корею.

"Є ще посередники – Казахстан та інші країни в Центральній Азії, які він легко поставив би в умови, коли вони у паралельний імпорт постачали б цю зброю. Путін в складній ситуації, а нас це тішить", – резюмував Клочок.

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