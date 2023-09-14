Тепер уже Путін ходить на поклон: російський диктатор відкрито плазував перед Кім Чен Ином
13 вересня відбулася зустріч Владіміра Путіна з Ким Чен Ином. Офіційно про її результати в країні-агресорці все ще мовчать. Але очевидно, що російський диктатор у дуже невигідному для себе становищі.
Про це 24 Каналу відзначив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Наразі позиції Росії суттєво впали.
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"Тепер Путін ходить на поклон. Він знайшов у собі сили зробити крок. Він розуміє репутаційні втрати, безвихідь, але це для нього останній шанс виправити ситуацію на свою користь", – пояснив Клочок.
Позиції Путіна
Путін шукає собі союзників і наразі потенційним таким є Північна Корея. Але за нею добре наглядає Китай.
"Щодо присутності китайців – делегація під час зустрічі Шойгу та Кім Чен Ина у липні була. Так само вона була і на цьому великому економічному форумі на Далекому Сході. Не виключаю, що хтось з китайських представників був на зустрічі двосторонній", – припустив аналітик.
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Тому Путіну варто звернути увагу безпосередньо на Сі Цзіньпіна. Той у свою чергу, на думку Валерія Клочка, не активно залучається до співпраці. І якщо дійсно хотів постачати Росії зброю, то робив би це напряму, а не через Північну Корею.
"Є ще посередники – Казахстан та інші країни в Центральній Азії, які він легко поставив би в умови, коли вони у паралельний імпорт постачали б цю зброю. Путін в складній ситуації, а нас це тішить", – резюмував Клочок.
Позиції Путіна на світовій арені: останнє
- Свою останню зустріч російський диктатор провів з очільником КНДР Кім Чен Ином. Ймовірно, мовилося про постачання Росії зброї. Попри відсутність офіційних заяв, експерти припускають, що обидві сторони до кінця не отримали того, чого хотіли.
- Держдепартамент США відреагував на зустріч Владіміра Путіна з Кім Чен Ином у Владивостоці. Там занепокоєні ймовірною співпрацею двох диктаторів. Але також відзначили, що тепер Путін "мандрує своєю країною з капелюхом у руці" і шукає допомоги.
- Путінський васал Алєксандр Лукашенко знову приїхав до Росії. Утім, нічого важливого від їхніх переговорів з бункерним очільником очікувати не варто.