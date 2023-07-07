Король почасти голий: які процеси наразі відбуваються в Росії
Невдалий "заколот" Євгєнія Пригожина в Росії хоч і не призвів до масштабних наслідків, але наочно продемонстрував проблеми влади і безпорадність Путіна. Тепер кримінальний олігархат, який стоїть біля керма країни-терористки, передчуває смуту.
Про це 24 Каналу зазначив американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Він припустив, яку роль у цій історії може відіграти Кадиров та що чекає на Пригожина.
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"Війна прибрала наріжні камені і в Росії все захиталося. Всі побачили, що "король" (Путін – 24 Канал) почасти голий і всі розуміють, що щось може відбутися", – сказав Раміз Юнус.
В Росії наближається смута
За словами політолога, очільники російських областей наразі активно залучаються "підтримкою" ПВК, оскільки розуміють, що скоро настане смута – "заколот" Пригожина був тому попередженням. Путін не вічний і важливо хто стане його наступником. Наразі в Росії діє кримінальний олігархат.
"Кримінальний олігархат працює за поняттями. Тому і Пригожин може вільно кататися з Санкт-Петербурга в Москву. Він злочинець, але йому гроші повертають. Він вбив російських військових, збив літак, а йому за це нічого. Це закони кримінального олігархату, коли вони розуміють, що їх може чекати завтра і вони однозначно просто так здаватися не збираються", – розповів Юнус.
Раміз Юнус про внутрішні процеси в Росії: дивитись відео
Щури рятуватимуть гроші
Там, де йде боротьба за владу, обов'язково є великі гроші. Якщо буде можливість взяти її у свої руки, то російський олігархат це зробить. В іншому разу – просто шукатиме запасні аеродроми, як Кадиров, і виходи на ті країни, де запасли гроші. Мовиться про країни Африки, Латинської Америки.
"Пригожин міг це прорахувати, тому його зараз не чіпають. Можливо, ще йде боротьба і він може не дожити місяць-інший. Все залежить від процесів. Я розумію, що йде боротьба за владу. Там розуміють, що рано чи пізно війна призведе до краху нинішньої структури кримінального олігархату. Всі хочуть бути готовими в тому числі й Кадиров", – резюмував політолог.
Де Пригожин і що з Кадировим: останні новини
- Днями російські так звані ЗМІ показали маєток Пригожина. Ватажок вагнерівців мав домашню реанімацію та власну кімнату для молитов.
- В українській розвідці зазначають, що до 2 липня Пригожин перебував у Санкт-Петербурзі і це яскраве підтвердження того, що він вільно може пересуватися між двома країнами. Також існує підтвердження, що до Білорусі переносять юридичну адресу та певні формальні активності ПВК.
- Щодо Кадирова, то він може мати серйозні проблеми з нирками. Про поганий стан бойовика свідчить його останнє відео, де начебто присутній і раніше поранений Адам Делімханов. Чутки про погане самопочуття підігрівають і рідні Кадирова.