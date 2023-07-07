Король почасти голий: які процеси наразі відбуваються в Росії

Невдалий "заколот" Євгєнія Пригожина в Росії хоч і не призвів до масштабних наслідків, але наочно продемонстрував проблеми влади і безпорадність Путіна. Тепер кримінальний олігархат, який стоїть біля керма країни-терористки, передчуває смуту.

Про це 24 Каналу зазначив американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Він припустив, яку роль у цій історії може відіграти Кадиров та що чекає на Пригожина.

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"Війна прибрала наріжні камені і в Росії все захиталося. Всі побачили, що "король" (Путін – 24 Канал) почасти голий і всі розуміють, що щось може відбутися", – сказав Раміз Юнус.

В Росії наближається смута

За словами політолога, очільники російських областей наразі активно залучаються "підтримкою" ПВК, оскільки розуміють, що скоро настане смута – "заколот" Пригожина був тому попередженням. Путін не вічний і важливо хто стане його наступником. Наразі в Росії діє кримінальний олігархат.

"Кримінальний олігархат працює за поняттями. Тому і Пригожин може вільно кататися з Санкт-Петербурга в Москву. Він злочинець, але йому гроші повертають. Він вбив російських військових, збив літак, а йому за це нічого. Це закони кримінального олігархату, коли вони розуміють, що їх може чекати завтра і вони однозначно просто так здаватися не збираються", – розповів Юнус.

Раміз Юнус про внутрішні процеси в Росії: дивитись відео

Щури рятуватимуть гроші

Там, де йде боротьба за владу, обов'язково є великі гроші. Якщо буде можливість взяти її у свої руки, то російський олігархат це зробить. В іншому разу – просто шукатиме запасні аеродроми, як Кадиров, і виходи на ті країни, де запасли гроші. Мовиться про країни Африки, Латинської Америки.

"Пригожин міг це прорахувати, тому його зараз не чіпають. Можливо, ще йде боротьба і він може не дожити місяць-інший. Все залежить від процесів. Я розумію, що йде боротьба за владу. Там розуміють, що рано чи пізно війна призведе до краху нинішньої структури кримінального олігархату. Всі хочуть бути готовими в тому числі й Кадиров", – резюмував політолог.

Де Пригожин і що з Кадировим: останні новини

Днями російські так звані ЗМІ показали маєток Пригожина. Ватажок вагнерівців мав домашню реанімацію та власну кімнату для молитов.

В українській розвідці зазначають, що до 2 липня Пригожин перебував у Санкт-Петербурзі і це яскраве підтвердження того, що він вільно може пересуватися між двома країнами. Також існує підтвердження, що до Білорусі переносять юридичну адресу та певні формальні активності ПВК.

Щодо Кадирова, то він може мати серйозні проблеми з нирками. Про поганий стан бойовика свідчить його останнє відео, де начебто присутній і раніше поранений Адам Делімханов. Чутки про погане самопочуття підігрівають і рідні Кадирова.