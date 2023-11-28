Путін створює конфлікти по всьому світі, – Гудков припустив задум диктатора

Кремлівському диктатору Владіміру Путіну дуже вигідно розпалювати нові конфлікти по всьому світі. У такий спосіб він хоче відвернути увагу Заходу від України.

У цьому Путін бачить своє головне завдання. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Головне завдання Путіна

Як зазначив Геннадій Гудков, Путін розуміє, що самостійно він не вистоїть. А коли світ одночасно слідкує за війною в Україні, ситуацією на Близькому Сході і так далі, то російський диктатор цьому дуже радіє.

Крім того, Путіна зараз можна назвати неформальним лідером диктаторських режимів. Він збирає біля себе лідерів таких країн, як Іран, Північна Корея та інших.

Він створює конфлікти по всьому світі, які дестабілізують ситуацію, відвертають сили, засоби, увагу. У цьому він бачить головне своє завдання. Він розуміє, що самостійно йому буде важко вистояти,

– сказав він.

Гудков про задум Путіна: дивіться відео

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