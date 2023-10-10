Неофіційна версія: скільки насправді років Путіну

7 жовтня у Владіміра Путіна був день народження. Але враховуючи той факт, що біографія поки що російського президента добре відредагована, йому міг виповнитися аж ніяк не 71 рік.

Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом припустив справжній вік російського диктатора. А також пояснив його позиції в Росії серед так званих підлеглих.

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Справжній вік Путіна

За офіційними російськими даними Владіміру Путіну – 71 рік. Але Сергій Жирнов, спираючись на розслідування журналістів, зазначає: очільник Кремля на два роки старший. Тобто наразі йому може бути 73 роки.

"В нього інша дитяча історія. Ті батьки, яких видають за офіційних Путіна, насправді є прийомними. Якщо правда, то його справжня мама у віці 97 років нещодавно померла", – відзначив він.

Зазначимо, що польська журналістка Христина Курчаб-Редліх, яка 15 років працювала в Росії, зробила власне масштабне розслідування. В ньому вона викриває справжню біографію Владіміра Путіна, яка вкрай відрізняється від офіційної.

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Як би там не було, важливий інший аспект. Маріонетки Путіна у вигляді губернаторів областей та інших так званих очільників типу Кадирова квапилися вітати свого господаря.

"Безумовно його привітали губернатори і чиновники послали телеграми з привітаннями від чергових фраз до красномовних висловів, як Кадиров. І змагалися, що подарувати диктатору", – сказав Жирнов.

Але на цьому їхня підтримка й закінчується. Бо, як нагадав екпівробітник КДБ, ніхто з них не вийшов захищати Путіна під час маршу Євгєнія Пригожина на Москву. І це всі бачили.

Путін це розуміє, але переконує себе, що все добре. Всім стало зрозуміло – ніхто не вийшов захищати. А тепер вони змагатимуться хто краще його опише в цих вітаннях,

– резюмував він.

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