Поле для маневру: військовий сказав, чому Путін підігріває риторику війни з НАТО

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що в разі надання українськими партнерами нашій країні дозволи для ударів західною зброєю вглиб Росії, то НАТО, мовляв, доведеться воювати з Росією. Такі заяви свідчать про розгубленість диктатора та його намагання пошуку "вигідного програшу" у війні.

Кремль боїться програти у війні саме Україні, тому і підігріває риторику про війну з НАТО. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Кремлю важливо мати поле для маневру на міжнародній арені.

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Чому Путін підігріває риторику війни з НАТО

За словами голови Ради резервістів, якщо б Путін подібною заявою хотів би підійти до загальної мобілізації, то підставою цьому краще б слугувала Курська операція. Однак лише у випадку, якби ЗСУ чинило спротив тамтешнє населення, чого не сталось.

Російський диктатор давно би хотів довести на доказові базі, що війна проти України є війною проти НАТО. Адже програти нашій державі для Путіна – це нижче його гідності.

Росії потрібно підігрівати риторику війни з НАТО, адже в разі поразки вони "програють не Україні",

– зауважив Тимочко.

Крім цього, увесь цивілізований світ знає, що якщо в ядерну країну заходять війська, вона може використати ядерну зброю для своєї безпеки. Однак Кремль після початку Курської операції, цього не зробив, погрози "ядерною палицею" не працюють. Європа, на думку голови Ради резервістів, була через це здивована.

Через це Росії доводиться змінювати порядок денний, готувати певний посил для свого населення. Тому Кремль і просуває думку серед росіян, що війна проти України є загрозою для НАТО.

Ба більше, Росія повинна підігравати таку риторику через своїх союзників, а саме Іран, Північну Корею чи навіть Китай. Якщо Україна отримає дозвіл від Заходу для ударів в глиб Росії, це серйозно скоротить постачання військової допомоги країні-агресорці від них.

Росії потрібно на високому рівні тримати цю риторику, аби мати поле для маневру на міжнародній арені, особливо перед Самітом миру. Тоді країна-агресорка зможе заявити, що на неї тисне НАТО,

– пояснив Тимочко.