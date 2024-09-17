Путін збільшив окупаційне військо: що це означає для України

Кремлівський диктатор Владімір Путін видав наказ про збільшення штатної чисельності російської армії до 2 389 130 осіб, зокрема, 1,5 мільйона військовослужбовців. Це означає зростання потенціалу збройних сил Росії.

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України та у Курській області. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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"Це означає зростання потенціалу збройних сил Росії. Зокрема, на жаль, на територіях України, які окуповані. Також ми бачимо, як вони наростили свої можливості на Курському напрямку. Вони там з 11 тисяч вже наростили угрупування за 40 тисяч", – підкреслив він.

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко припустив, що Росія планує націоналізувати або передати підприємства у структуру збройних сил Росії. Працівникам можуть надати військові звання, перетворюючи їх на військовослужбовців. Це можуть бути працівники підприємств з нафтопереробки, цивільної авіації, залізниць та інших.

Завдання, які стоять перед ворогом

Ігор Романенко зазначив, що завдяки цьому росіяни вже перейшли від оборони до проведення контрнаступальних дій на чотирьох напрямках щодо захоплення територій, населених пунктів, які утримують Сили оборони України. У ворога є завдання, для яких потрібні сили та засоби.

Завдання зруйнувати цю буферну зону, не дати можливості наших силам її утримувати для того, щоб не дати можливості збройним силам Росії у самій Суджі та навколо тримати військовий хаб, з якого вони постійно застосовували сили та засоби на підсилення Харківського напрямку, потенційних дій на Сумському напрямку, де планували операцію,

– пояснив генерал-лейтенант у відставці.