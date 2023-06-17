Люта ганьба: Путін зіграв проти себе під час виступу на "економічному форумі"

Владіміра Путіна привезли виступити на так званому "економічному форумі", який проходить в Санкт-Петербурзі. Зважаючи на те, що говорити про російську економіку вже нічого, бункерний очільник перейшов до образ світових політичних лідерів. І це люта ганьба для поки що президента однієї з найбільших за територією держав.

Про це 24 Каналу відзначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив деякі дії Владіміра Путіна та з чим вони пов'язані.

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Ганьба Путіна

Під час свого виступу на "економічному форумі" Владімір Путін образив Володимира Зеленського. Бункерний дід назвав українського Президента "ганьбою єврейського народу". Крім цього згадав і про прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, мовляв той не відноситься до європеоїдної раси. Таким чином Путін сам став ще більшою ганьбою.

Одна справа, коли хтось в побутовій розмові згадує національність тієї чи іншої людини, і то це свідчить про поганий тон. Але коли голова однієї держави починає говорити про національність глави іншої – це люта ганьба,

– відзначив Яковенко.

Зазначимо, головний рабин України Моше Реувен Асман написав, що пишається Володимиром Зеленським і наголосив, що весь світ пишатиметься українським лідером. А в Україні немає неонацистів (про що регулярно бреше Путін), а є порядні люди, які захищають свою Батьківщину.

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Останні слова потопельника

Звісно, не обійшлося на "економічному форумі" без обговорення українського контрнаступу та чергових лякалок ядерною зброєю, які вже не діють, підкреслив опозиційний журналіст. Навіть криві спроби Путіна скопіювати дії Володимира Зеленського і його награнення "бути ближчим до народу" не врятують його від ганебного провалу.

"Путін сприймає політику особистісно: не США, а Байден, не Німеччина, а Шольц, не Україна, а Зеленський. В голові цієї вже немолодої людини, яка колись тріумфувала владою над великою державою, відбувається процес її втрати і програшу. Так він закінчує своє життя", – пояснив Яковенко.

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