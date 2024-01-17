Путін знову заговорив про "серйозний удар" по Україні: в ISW назвали передумови таких заяв

В Інституті вивчення війни відзначили, що диктатор Владімір Путін продовжує демонструвати, що Росія не зацікавлена у переговорах з Україною. І цілі Кремля досі залишаються незмінними.

Путін хоче, щоб Україна та Захід капітулювали. Ба більше, диктатор використовує роль "головнокомандувача" у своїй передвиборчій кампанії.

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Остання заява Путіна щодо війни в Україні

Путін 16 січня під час зустрічі з російськими муніципальними главами заявив, що "українській державності може бути завдано непоправного, дуже серйозного удару", якщо нинішня бойова ситуація збережеться.

Він також вкотре розповів казку про нацизм в Україні, заявивши, що "такі люди не можуть перемогти".

Крім цього, російський диктатор цинічно заявив про те, що саме Україна винна у відсутності переговорів, заявивши, що українська "формула миру" є продовженням заборони президента України Володимира Зеленського на переговори з Росією і "заборонними вимогами" до Росії.

За словами Путіна, будь-який переговорний процес, який триває зараз – це спроба спонукати Росію "відмовитися від досягнень", яких вона досягла за останні півтора року.

Реакція ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремлю, мабуть, не вистачає послідовної основи для поточних російських наступальних операцій, яку можна було представити російській громадськості.

Це при тому, що диктатор використовує свою роль головнокомандувача російських збройних сил в рамках своєї передвиборчої кампанії.

До слова, аналітики також зазначили, що Кремль останнім часом просуває інформаційні операції та застосовує тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО. Ймовірно, таким чином Кремль створює інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій проти країн Альянсу та їхніх сусідів.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський підтвердив важливість перемоги над Росією в Україні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 16 січня.

Український лідер наголосив, що Путін не зміниться та не зупиниться, а замороження конфлікту не можна буде вважати закінченням війни, зокрема це демонструє досвід України у 2014 році. Крім цього, якщо Україна впаде, диктатор піде війною на інші країни.

Зеленський зазначив, що краще перемогти Росію на полі бою зараз.