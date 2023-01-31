Шабаш напередодні роковин: Путін таки звернеться до федеральних зборів Росії

Владімір Путін у грудні 2022 року переніс своє звернення до федеральних зборів Росії. Тоді він намагався висидіти у бункері хоч якісь хороші для Росії новини. Однак таких не було й не буде. Водночас Путін все ж вирішив "вєщати".

У грудні 2022 року Путін намагався пояснити, чому боїться виголосити свою маразматичну промову. У Кремлі заявили, що бункерний дід хоче "краще розібратися у ситуації".

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Жодних деталей наразі не розкривають. Ймовірно, Путін ще й сам не знає, про що брехатиме цього разу. Можливо, у Кремлі ще й не визначилися, кого покажуть цього разу. Підлатають справжнього бункерного діда чи випустять на арену цирку його двійника.

А чи Путін – "справжній"?

До слова, Кирило Буданов – глава української розвідки – вже сумнівається у "справжності" Путіна. Він зауважив, що це питання залишається "відкритим". Раніше у тому, чи бункерний дід досі живий, засумнівався й президент Володимир Зеленський.

Буданов ще восени 2022 року розповів, що Путін має щонайменше 3 двійників. Мало того, що кожному з них не пощастило бути схожим на бункерного діда, то ще й довелося робити пластичні операції, аби досягнути максимального ефекту.

Раніше двійники лише іноді "виходили у люди". Водночас тепер їм все частіше доводиться грати роль Путіна.