Підготовка до певних дій: в ОП відповіли, чого чекають від зміни Шойгу

Очільник Кремля Владімір Путін звільнив з посади міністра оборони Росії Сєргея Шойгу та призначив на цю посаду економіста Андрєя Бєлоусова. Така заміна кадрів свідчить про підготовку Кремля до кількох моментів.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Бєлоусов повинен буде збільшити мілітарну компоненту. Також це звільнення означає готовність до агресивної реакції в Росії через майбутній програш у війні.

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Посилення фінансування війни

За словами Подоляка, змін тактики чи стратегій росіян на війні не буде, адже начальником Генштабу Росії залишається Валєрій Герасимов. Однак призначення Бєлоусова є не таким простим, як може здатись на перший погляд.

Це людина, яка глибоко занурена в пошук сенсу та ідеології "руского міра",

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

Шойгу, за час свого перебування на посаді міністра оборони, за словами Подоляка, чітко зрозумів, що таке корупційна складова в будь-якій системі адмініструванні.

Після "удару" по його оточенні, а саме заступниках Шойгу, які опікувались побудовою схем "правильної" реалізації бюджетів міністерства оборони, приходить людина, яка має це все систематизувати та збільшити мілітарну компоненту в російській економіці.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що заступника Шойгу Тимура Іванова заарештували за підозрою в отриманні хабаря . За даними аналітиків, російські ЗМІ повідомляли, що Федеральна служба безпеки збирала докази про ймовірні правопорушення Іванова протягом значного періоду часу, потенційно від одного місяця до п'яти років.

На російську армію буде витрачатись все більше і більше коштів. Росія не буде повертатись до стану країни, яка має опікуватись соціальними програмами, тобто добробутом своїх громадян.

Росія відверто, призначенням Бєлоусова, говорить про те, що основні витрати будуть тільки на війну в різних форматах, тобто буде набагато більше ескалацій, диверсій й того, що треба фінансувати через мілітарну компоненту. Він (Бєлоусов – 24 Канал) має це все перетворити з корупційних схем на більш прозорі,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Підготовка до внутрішніх проявів

З іншої сторони, на думку Подоляка, така заміна кадрів означає підсилення окремих кланів, які отримали додаткове фінансування, та втрата впливу іншими кланами. Корупційні складові на одних напрямках будуть зменшуватись, на інших збільшуватись.

Це підготовка до неочікуваних агресивних внутрішніх проявів, які можуть бути, якщо Україна та Захід доведуть Росію до фатального фіналу в цій війні,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Звільнення Шойгу: що відомо