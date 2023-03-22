Зеленський попив кави разом з військовими на АЗС в Донецькій області: емоційне відео
Джерело:Володимир Зеленський
Український лідер 22 березня відвідав військових на передових позиціях на Бахмутському напрямку. Під час візиту Володимир Зеленських разом з оборонцями випив кави на місцевій заправці.
Разом з президентом Схід нашої держави відвідав і керівник ОП Андрій Єрмак. Володимир Зеленський на АЗС в Донецькій області випив кави та спілкувався з нашими воїнами.
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Зеленський завітав на АЗС в Донецькій області
Наші люди. Наші військові. Наша Донеччина. Наша Україна.
Ми вдома. На рідній землі. А отже, переможемо,
– йдеться у повідомленні.
Зеленський завітав на АЗС, випив кави, фотографувався та спілкувався з українськими воїнами. Можемо впевнено сказати, що російським окупантам може лише снитися подібне відношення російського лідера.
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Фейкова подорож російського диктатора у Севастополь та Маріуполь, яку пропагандисти подали як "неймовірний показ сили" Путіна, свідчить радше про слабкість російського президента. Тим паче, що закінчилися ці візити низкою абсолютних провалів.
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Зеленський у Бахмуті: що відомо
- 22 березня Володимир Зеленський знову приїхав до військових, які перебувають на Бахмутському напрямку.
- Президент поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.
- Військові розповіли лідеру країни про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту, й вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.
- Глава держави також відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.
- Президент вручив військовослужбовцям, які перебувають на фронті та госпіталі, державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" від Глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України.