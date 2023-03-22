Зеленський попив кави разом з військовими на АЗС в Донецькій області: емоційне відео

Український лідер 22 березня відвідав військових на передових позиціях на Бахмутському напрямку. Під час візиту Володимир Зеленських разом з оборонцями випив кави на місцевій заправці.

Разом з президентом Схід нашої держави відвідав і керівник ОП Андрій Єрмак. Володимир Зеленський на АЗС в Донецькій області випив кави та спілкувався з нашими воїнами.

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Зеленський завітав на АЗС в Донецькій області

Наші люди. Наші військові. Наша Донеччина. Наша Україна.

Ми вдома. На рідній землі. А отже, переможемо,

– йдеться у повідомленні.

Зеленський завітав на АЗС, випив кави, фотографувався та спілкувався з українськими воїнами. Можемо впевнено сказати, що російським окупантам може лише снитися подібне відношення російського лідера.

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Фейкова подорож російського диктатора у Севастополь та Маріуполь, яку пропагандисти подали як "неймовірний показ сили" Путіна, свідчить радше про слабкість російського президента. Тим паче, що закінчилися ці візити низкою абсолютних провалів.

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