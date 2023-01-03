Ризики ескалації та майбутній "Рамштайн": Зеленський поговорив з прем'єром Нідерландів

Володимир Зеленський 3 січня провів розмову з Марком Рютте – прем'єр-міністром Нідерландів. Пріоритетною темою розмови був ризик ескалації на фронті.

Український лідер розповів деталі розмови у соцмережах. Він наголосив, що Україна розраховує на максимально конкретні кроки партнерів під час наступного засідання у форматі "Рамштайн".

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Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні",

– заявив Зеленський.

Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії

Український лідер 2 січня провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн – президенткою Єврокомісії. Політикиня вкотре висловила підтримку Україні.

Також фон дер Ляєн додала, що вже невдовзі Євросоюз почне перераховувати Україні гроші з погодженого пакета макрофінансової допомоги для України. Загалом мовиться про 18 мільярдів євро.

"ЄС підтримує вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії", – заявила президентка Єврокомісії.

Український лідер подякував ЄС за підтримку та наголосив, що радий розпочати рік з розмови з фон дер Ляєн.