70% українців вважають, що Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану, – КМІС

Більшість українців не має сумнівів щодо легітимності Володимира Зеленського на посту президента України. Про це говорить нове соціологічне дослідження.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо того, хто має бути на посаді президента України. У середньому 70% респондентів погодилися, що Володимир Зеленським має лишатися президентом до кінця воєнного стану.

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Більшість українців не має сумніву у легітимності

Одне з тверджень, з яким респондентів просили висловити згоду або незгоду – це "Зеленський має бути Президентом до кінця воєнного стану".

Загалом 70% респондентів погодилися з тим, що Володимир Зеленським має лишатися Президентом до кінця воєнного стану. Не згодні з цим 22% опитаних.

Залежно від регіону проживання з цим твердженням згодні 65 – 74% респондентів. Відповідно, переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність президента.

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