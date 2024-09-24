Трамп анонсував зустріч зі Зеленським: ЗМІ розповіли, чи запланували її вже

Дональд Трамп минулого тижня анонсував, що, ймовірно, зустрінеться із Володимиром Зеленським, коли той приде у США. Однак цієї зустрічі так і не відбулося.

Про це повідомили журналістам Reuters люди, близькі до американського кандидата у президенти від Республіканської партії. Зустріч Трампа і Зеленського, за словами співрозмовників, також поки що не призначена.

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Що сталося з зустріччю Зеленського і Трампа

У виданні зазначили, що на вихідних Володимир Зеленський відвідав збройовий завод у Пенсільванії разом із губернатором-демократом Джошем Шапіро, союзником Харріс. Це викликало обурення деяких соратників Трампа, які зазначають, що цей візит відбувся під час передвиборчої боротьби за пост президента між демократами та республіканцями.

З огляду на це, Дональд Трамп заявив у понеділок, що Президент України Володимир Зеленський нібито хоче, щоб демократи перемогли на виборах у США 2024 року.

Однак заява кандидата в президенти від Республіканської партії під час передвиборчої кампанії контрастує з лінією деяких його союзників, які стверджували, що "Україна вітала б повернення Трампа", оскільки лише він, за їхніми словами, "має кмітливість вести переговори з президентом Росії, щоб покласти край війни проти України".

Окрім цього, на передвиборчому мітингу у Пенсильванії Дональд Трамп знову назвав Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії".

Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів… Він так сильно хоче, щоб вони (демократи – 24 Канал) виграли ці вибори. Але я зроблю інакше — я буду працювати над досягненням миру,

– сказав експрезидент США.

До слова, раніше в Офісі Президента повідомляли, що Володимир Зеленський під свого візиту до США планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45 президентом США Дональдом Трампом.