Є три важливі моменти, – політолог припустив мету візиту Зеленського до Афін

Грецькі ЗМІ написали, що Президент України Володимир Зеленський відвідає Афіни, де зустрінеться із лідерам країн Західних Балкан. Україні важливо заручитися підтримкою цих країн.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких. За його словами, у певних країнах Західних Балканах окремі лідери відкрито або приховано транслюють позицію Росії.

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Підтримка Західних Балкан важлива

Валентин Гладких вважає, що причини візиту Зеленського до столиці Греції – залучення Балкан до:

Підтримки "формули миру"; Декларації про підтримку України з боку "Великої сімки", яку підписують й інші держави; Підтримки членства України в НАТО та ЄС.

Тому ці зустрічі та розмови є вкрай необхідними для того, щоб доносити до всіх людей нашу позицію, бачення та переконувати їх у тому, що це не просто наша забаганка, а дуже важливо і для цих держав,

– вважає політолог.

Що відомо про захід в Афінах

ЗМІ пишуть, що захід організував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Під час нього лідери країн Західних Балкан, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Шарль Мішель проведуть зустріч у палаці Максимос. Там вони обговорюватимуть розширення та європейське майбутнє регіону.

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