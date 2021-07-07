Загроза безпеці України та Європи: про що Зеленський говоритиме з Меркель

Президент України Володимир Зеленський планує зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Головним питанням стане загроза безпеці України та Європи через будівництво "Північного потоку-2".

Про це Зеленський повідомив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі. Він має намір обговорити з Меркель будівництво газопроводу "Північний потік-2" і як він загрожує безпеці України та Європи.

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Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва "Північного потоку-2",

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що питання безпеки мають бути пріоритетними над економічною доцільністю. За його словами, щодо цього країни Європейського Союзу розділилися.

"Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей", – акцентував президент України.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід, який Росія будує в обхід України з 2010 року. У грудні 2019 року його будівництво призупинили через санкції США. Наприкінці 2020 року російський трубоукладник почав роботи в територіальних водах Німеччини. У січні 2021 року, попри накладені санкції, росіяни продовжили будівництво газопроводу.

Баланс між безпекою та економікою

Зеленський наголосив, що буває складно знайти баланс між безпекою та економікою. Однак "Північний потік-2" є "лакмусовим папірцем", який показує пріоритети країн.

Президент зазначив, що коли в країні йде війна, пріоритетними стають життя людей, а коли країна в безпеці – економіка. Відтак для України спочатку – безпека, а потім економіка.

"Північний потік-2": останні новини

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що зустріч Ангели Меркель і Володимира Зеленського – спроба залагодити ситуацію, адже Німеччина виступає за запуск російського газопроводу в обхід України.

У Польщі визнають загрозу безпеці Східної Європи від запуску "Північного потоку – 2". Україні пропонують шукати альтернативу газу з Росії.

Німецький уряд запевняє, що хоче, аби Україна продовжувала транзитувати газ після запуску "Північного потоку-2".

Зустріч Зеленського з Меркель запланували на 12 липня. Канцлерка Німеччини запросила президента України у Берлін. Політологи називають це запрошення поверхневим, оскільки восени 2021 року Меркель складе повноваження.