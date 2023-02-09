Дайте нам крила, щоб захистити свободу: Зеленський потрапив на обкладинки британських ЗМІ

Президент України 8 лютого вперше відвідав Велику Британію після початку повномасштабного вторгнення. Там Володимир Зеленський потрапив на обкладинки газет провідних британських ЗМІ.

Медіа хутко підхопили фразу, яку виголосив Зеленський під час свого виступу у парламенті. "У нас є свобода, дайте крила, аби її захистити", – так глава української держави закликав партнерів допомогти з винищувачами.

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Президент України зараз на перших шпальтах провідних британських видань

Володимир Зеленський, виступаючи перед британським парламентом 8 лютого, передав спікеру шолом українського льотчика. На ньому було написано: "Ми маємо свободу. Дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

Заголовки з цією фразою та фотографіями Володимира Зеленського рясніють на шпальтах відомих британських видань. ЗМІ по-різному інтерпретували слова, написані на шоломі, однак меседж залишився той самий – Україні необхідні бойові літаки, щоб захистити свої території від ворога.

Зокрема, про візит Володимира Зеленського написали такі медіа:

The Times;

Mirror;

The Guardian;

Daily Mail;

Daily Express;

Metro.



Британські ЗМІ пишуть про візит Володимира Зеленського / Колаж з телеграм-каналу "Слуга народу"

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Результати візиту Зеленського у Лондон

Президент України поділився підсумками візиту у Лондон 8 лютого. Глава держави й прем'єр Британії підписали декларацію, яка спрямована на поглиблення партнерства між країнами.

"Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів", – написав президент. Володимир Зеленський заінтригував, що його візит в Британію вийшов і справді результативним для України.