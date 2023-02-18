Зеленський показав наслідки удару по Хмельницькому: моторошне фото

Росія продовжує тероризувати населення України. Відтак, у суботу, 18 лютого, окупанти здійснили черговий ракетний обстріл території нашої держави.

Президент Зеленський повідомив, що Росія таким чином намагається залякувати мирне населення. Лише за останню добу обстрілів зазнали 10 областей України.

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Які наслідки обстрілів

Глава держави зазначив, що на жаль, є загиблі та поранені.

На кожного, хто здійснює цей постійний терор, чекатиме справедливе покарання. Відповідати обов'язково доведеться. За кожне зруйноване життя. За кожну ракету, випущену по Україні. За все те зло і страждання, яке Росія принесла на нашу землю,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Хмельницького / Фото з телеграму Зеленського

Своєю чергою очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що одна ворожа ракета влучила у військовий об'єкт, друга – по цивільних забудовах.

Відомо, що руйнувань зазнали три навчальні заклади, 11 автомобілів. Крім цього, у квартирах повилітали вікна й двері.

За словами Гамалія, 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою: це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, на момент атаки перебував у маршрутці. Поранені отримали медичну допомогу. Зазначають, що їх стан стабільний.

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