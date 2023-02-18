Зеленський показав наслідки удару по Хмельницькому: моторошне фото
Джерело:Володимир Зеленський
Росія продовжує тероризувати населення України. Відтак, у суботу, 18 лютого, окупанти здійснили черговий ракетний обстріл території нашої держави.
Президент Зеленський повідомив, що Росія таким чином намагається залякувати мирне населення. Лише за останню добу обстрілів зазнали 10 областей України.
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Які наслідки обстрілів
Глава держави зазначив, що на жаль, є загиблі та поранені.
На кожного, хто здійснює цей постійний терор, чекатиме справедливе покарання. Відповідати обов'язково доведеться. За кожне зруйноване життя. За кожну ракету, випущену по Україні. За все те зло і страждання, яке Росія принесла на нашу землю,
– йдеться у повідомленні.
Своєю чергою очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що одна ворожа ракета влучила у військовий об'єкт, друга – по цивільних забудовах.
Відомо, що руйнувань зазнали три навчальні заклади, 11 автомобілів. Крім цього, у квартирах повилітали вікна й двері.
За словами Гамалія, 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою: це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, на момент атаки перебував у маршрутці. Поранені отримали медичну допомогу. Зазначають, що їх стан стабільний.
Що відомо про ракетну атаку по Україні 18 лютого
- Вранці 18 лютого близько 8:30 у всій Україні оголосили повітряну тривогу. Майже відразу повідомили про вибухи у Хмельницькому. Внаслідок влучання виникла велика пожежа, однак станом на 11:00 її ліквідували.
- Російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони.
- Також стало відомо, що під час чергової атаки України 2 російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Вони рухалися зі сторони Південного Бугу у напрямку міста Первомайськ, що на Миколаївщині.
- В Енергоатомі підкреслили, що повітряні об'єкти окупантів перебували небезпечно близько до ядерного об'єкта. Таким чином росіяни знову спровокували ситуацію у якій була загроза ядерної катастрофи.
- Під час повітряної тривоги у низці областей застосовували превентивні аварійні відключення світла. Таким чином у ДТЕК та Укренерго хотіли уникнути пошкоджень у випадку влучань по енергооб'єктах.