Зеленський планує тур столицями Європи: Bloomberg назвав мету президента України
Джерело:Bloomberg
Володимир Зеленський планує тур столицями західноєвропейських країн. Президент шукає альтернативні способи підтримки на тлі затримок зі США.
Доля понад 60 мільярдів доларів від Сполучених Штатів досі лишається невирішена. Водночас офіційно про візити не повідомляється – з міркувань безпеки.
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Гарантії безпеки
Володимир Зеленський незабаром планує візити до низки європейських столиць, зокрема Парижу та Берліну. Окрім цього очікується, що український лідер відвідає щорічну конференцію в Мюнхені. Ймовірно, темою розмови будуть гарантії безпеки для України. Журналісти також зазначають, що Зеленський може навідатися й до Лондона, однак, імовірно, він більше зосереджуватиметься на країнах, які ще не підписали договір.
У своєму щоденному зверненні президент сказав, що в Мюнхені він готується поділитися баченням України на рік, який він назвав "вирішальним".
Співпраця має значення. І я вдячний усім у світі, хто це усвідомлює, кожному, хто допомагає, кожному лідеру, кожній державі, яка прагне справедливого миру, так само як і українці,
– зазначив Зеленський.
Підтримка від США у вигляді 60 мільярдів досі призупинена. Пауза в бойових діях дасть Росії можливість знову поповнити війська та військові запаси, що дасть змогу завдати більшого удару. Зеленський домагається гарантій безпеки від країн "Великої сімки" на випадок, якщо поточна війна припиниться та Росія знову нападе.
Безпекові договори з ЄС
- Під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва в січні вдалося підписати важливу безпекову угоду між двома країнами на 10 років. Вона буде діяти до вступу України в НАТО. Договір передбачає зброю, підтримку оборонного сектору, роботу розвідок, санкції проти Росії, роботу щодо російських активів, захист від ударів країни-агресорки в кіберпросторі.
- Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина зазначила, що договір про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною може бути укладений уже найближчим часом. Текст документа вже готовий, і обидві сторони прагнуть якнайшвидшого підписання.
- На початку лютого в Україну прибула французька делегація. За результатами зустрічі в Офісі Президента повідомили, що сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа. Уже в лютому Макрон може прибути в Україну та привезти 40 ракет дальнього радіусу дії SCALP і кілька сотень бомб.