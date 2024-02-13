Зеленський планує тур столицями Європи: Bloomberg назвав мету президента України

Володимир Зеленський планує тур столицями західноєвропейських країн. Президент шукає альтернативні способи підтримки на тлі затримок зі США.

Доля понад 60 мільярдів доларів від Сполучених Штатів досі лишається невирішена. Водночас офіційно про візити не повідомляється – з міркувань безпеки.

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Гарантії безпеки

Володимир Зеленський незабаром планує візити до низки європейських столиць, зокрема Парижу та Берліну. Окрім цього очікується, що український лідер відвідає щорічну конференцію в Мюнхені. Ймовірно, темою розмови будуть гарантії безпеки для України. Журналісти також зазначають, що Зеленський може навідатися й до Лондона, однак, імовірно, він більше зосереджуватиметься на країнах, які ще не підписали договір.

У своєму щоденному зверненні президент сказав, що в Мюнхені він готується поділитися баченням України на рік, який він назвав "вирішальним".

Співпраця має значення. І я вдячний усім у світі, хто це усвідомлює, кожному, хто допомагає, кожному лідеру, кожній державі, яка прагне справедливого миру, так само як і українці,

– зазначив Зеленський.

Підтримка від США у вигляді 60 мільярдів досі призупинена. Пауза в бойових діях дасть Росії можливість знову поповнити війська та військові запаси, що дасть змогу завдати більшого удару. Зеленський домагається гарантій безпеки від країн "Великої сімки" на випадок, якщо поточна війна припиниться та Росія знову нападе.

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