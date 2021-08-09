Кадрові зміни в ЗСУ: Володимир Зеленський представив нових командувачів
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський представив нове командування ЗСУ. Зокрема командувача Повітряних сил генерал-майора Миколу Олещука та командувача Десантно-штурмових військ полковника Максима Миргородського.
Відповідні представлення президент здійснив під час робочої поїздки у південні області України. Зокрема це трапилось на острові Зміїний.
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Зеленський представив нове командування ЗСУ
Володимир Зеленський вислухав доповідь командувача Військово-Морських Сил про ситуацію в зоні відповідальності та представив нове командування ЗСУ:
- командувача Повітряних сил – генерал-майора Миколу Олещука;
- командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського.
Президент розповів, що полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та є першим учасником війни на сході України та повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.
Також Володимир Зеленський розповів, що погодив й наказом міністра оборони призначили:
- командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука;
- командувача оперативного командування "Схід" – генерал-майора Олега Мікаца;
- командувача оперативного командування "Захід" – полковника Сергія Літвінова,;
- заступника начальника Генштабу – полковника Володимира Коваля.
Президент додав, що всі призначені – досвідчені офіцери та мають бойовий досвід.
Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини,
– підсумував глава держави.
Кадрові зміни в ЗСУ: останні новини
- Наприкінці липня Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначив на його місце Валерія Залужного.
- Згодом президент ухвалив рішення про зміну начальника Генштабу ЗСУ Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та командувача Операції об'єднаних сил Володимира Кравченка.
- Тоді ж призначив Сергія Шапталу начальником Генштабу ЗСУ, а Олександра Павлюка – командувачем Операції об'єднаних сил.