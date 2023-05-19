Сьогодні більше ризиків, ніж на початку війни: навіщо Зеленському закордонні поїздки

Володимир Зеленський 19 травня з робочим візитом прибув до Саудівської Аравії. Ця поїздка, як і попередні, не анонсувалася заздалегідь. І це, в першу чергу, важливо з точки зору безпеки. Сьогодні для Президента України ризиків значно більше, ніж на початку війни.

Такою думкою в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив, яку наразі роль грає Володимир Зеленський.

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"На початку був умовний символізм. Ну, знищили, до прикладу, Урядовий квартал, Президента та отримали пришвидшення реалізації сценарію "А". Сьогодні Путін абсолютно свідомий, що Зеленський не дозволяє Росії перейти до сценаріїв іншого плану. Перевести війну в затяжний формат чи зламати Україну, щоб вона пішла на ті чи інші переговорні процеси. Так, як було після першого етапу війни у 2014 році", – сказав Подоляк.

Постать Зеленського

Сьогодні Володимир Зеленський чітко фіксує позицію, що жодних переговорів з Росією та безпосередньо Путіним не буде. Він не реагує на спроби тиснути на Україну. Є абсолютним адептом того, що війна має закінчитися на умовах України, відзначив радник голови ОПУ. А найголовніше – він не дає шансів Росії стати модератором тих чи інших політичних процесів у світі.

Тому Путін розуміє, якщо прибере Президента України, то тоді буде більше шансів отримати 2014 рік, до прикладу. На жаль, коли раніше аналізували Україну, вважали, що це провінційна держава, яку можна буде дотиснути. Бо ті чи інші політичні зірки України готові будуть прийняти позиції сильних цього світу. Сьогодні всього цього компонента немає,

– сказав чиновник.

Він додав, що зараз Україна є абсолютно суб'єктною. Але треба багато працювати, аби вона залишилася на високому рівні після війни.

Михайло Подоляк про робочі поїздки Володимира Зеленського: дивитись відео

Країна після війни

На думку Михайла Подоляка, держава має виглядати інакше: менш корумпованою та забюрократизованою, більш конкурентною на фоні інших держав та швидкою у прийнятті рішень.

"Тому на сьогодні ризики є суттєві для Президента України. Бо його волею якраз тримається каркас чіткої позиції щодо правильного фіналу війни", – наголосив він.

Важливий елемент психології

Утім, попри всі ризики, Володимир Зеленський особисто зустрічається з лідерами держав – це важливий елемент психології.

Зазначимо, що 19 травня він прибув до Саудівської Аравії . Це перша поїздка українського Президента в Азію після повномасштабного вторгнення. Там він зустрівся з Мухаммадом бін Салманом аль Саудом – спадкоємним принцом та прем'єр-міністром Саудівської Аравії. Під час зустрічі лідери країн обговорили двосторонні відносини та питання глобального характеру. Зокрема, згадувалося про участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військових.

"На мій погляд, дуже важливо, коли Президент особисто спілкується з лідерами інших держав. Це дозволяє набагато розширити комунікаційні рамки, дає людям опосередковано зрозуміти, хто перед тобою, чому він приймає ті чи інші рішення, як він думає, як готовий аргументувати. Це дає набагато ширше розуміння, чому треба підтримувати чи не підтримувати людину. Чому потрібно мати відносини з нею чи ні", – пояснив Михайло Подоляк.

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