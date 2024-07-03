Це найбільша трагедія цієї війни, – Зеленський про затримки з постачанням зброї на фронт

Володимир Зеленський заявив, що зараз в ЗСУ краща ситуація з живою силою, ніж кілька місяців тому. Однак новий контрнаступ – це питання озброєння бригад.

Президент також оскаржив ідею про те, що Україна програє й відкинув термін "глухий кут" для опису конфлікту.

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Україна занадто довго чекає на необхідне озброєння

Володимир Зеленський зауважив, що становище України на фронті значно покращилось би, якби була достатня кількість озброєння.

Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Тупик означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є воля і інструменти. У нас є воля, а інструменти поки не з'явилися,

– сказав Зеленський.

Хоча президент України високо оцінив пакет допомоги у розмірі 61 мільярда доларів, схвалений Конгресом США цьогоріч, він зауважив в, що доставка обладнання на фронт займає занадто багато часу.

Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування,

– пояснив Зеленський.

Варто зазначити, що після терористичної атаки на Дніпро 3 липня Володимир Зеленський вкотре закликав надати нашій країні системи ППО та далекобійну зброю.