Хочу побачити море у Криму, – Зеленський розповів про найбільшу мрію після перемоги

Ніхто у світі вже не сумнівається у перемозі України над російськими загарбниками, зокрема й український лідер. Він зізнався, про що мріє після нашої перемоги.

Деталі він розкрив під час інтерв’ю чеському телебаченню.

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Відповідаючи на запитання журналіста, Зеленський сказав, що мріє відвідати український Крим.

Я поїду в Крим. Дуже хочу побачити море,

– сказав президент.

Однак, коли саме це станеться, український лідер не уточнив. Щоправда, він сказав, що це буде точно не взимку.

"Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше", – пояснив президент.

Що раніше Зеленський говорив про звільнення Криму

Український президент зазначив, що жителі всіх тимчасово окупованих територій України, зокрема й Криму, мають знати, що Україна туди обов'язково повернеться, а разом з нею повернеться повноцінне життя.

"Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки що, на жаль, перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це – наша земля і наші люди", – підкреслив Зеленський.

Коли Україна зможе повернути Крим

ЗСУ здатні відкинути росіян на позиції станом на 23 лютого, а потім – й повернути Крим. Проте для цього необхідно виконати певні умови. Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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