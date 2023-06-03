Зеленський розповів, чи зробив він все, що потрібно для контрнаступу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам латиноамериканських ЗМІ. Глава держави під час розмови згадав і про контрнаступальну операцію наших воїнів.

Зокрема, український лідер вкотре наголосив, що Україна готує контрнаступ, тому окупантам його не уникнути. Однак деталі операції Зеленський не розкрив, аби не нашкодити нашим воїнам.

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Чи зробив Зеленський все для контрнаступу

Якщо б ви мене запитали, чи я як президент зробив вже все для цього, я б вам відповів,

– висловився президент.

Цікаво, що відповіді журналісти так і не дочекалися, але після цих слів Зеленський почав посміхатися. Ймовірно, він натякнув, що зробив усе, що мав і навіть більше.

Інтерв'ю Зеленського: дивіться відео

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