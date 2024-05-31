Нова безпекова угода підписана: Зеленський прибув у Швецію на саміт Україна-Північна Європа

Володимир Зеленський повідомив про візит у столицю Швеції 31 травня. У Стокгольмі він візьме участь у третьому саміті Україна – Північна Європа.

За словами президента, нові безпекові угоди допоможуть Україні посилити збройні сили. Зеленський повідомив, що ключові пріоритети, які будуть розглядатись на саміті – це ППО для України.

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Україна отримає посилення ППО

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.

Маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру,

– наголосив Зеленський.

Крім того, у президента України заплановані зустрічі з Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном.

Зеленський також додав, що поспілкується зі шведськими представниками як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах. Також зустрінуся з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон наприкінці зустрічі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Україна та Швеція підписали безпекову угоду / Скріншот відео процедури підписання, Офіс Президента України

Що відомо про шведсько-українську співпрацю