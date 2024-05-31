Нова безпекова угода підписана: Зеленський прибув у Швецію на саміт Україна-Північна Європа
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський повідомив про візит у столицю Швеції 31 травня. У Стокгольмі він візьме участь у третьому саміті Україна – Північна Європа.
За словами президента, нові безпекові угоди допоможуть Україні посилити збройні сили. Зеленський повідомив, що ключові пріоритети, які будуть розглядатись на саміті – це ППО для України.
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Україна отримає посилення ППО
Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.
Маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру,
– наголосив Зеленський.
Крім того, у президента України заплановані зустрічі з Прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедіктссоном.
Зеленський також додав, що поспілкується зі шведськими представниками як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах. Також зустрінуся з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.
Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон наприкінці зустрічі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Україна та Швеція підписали безпекову угоду / Скріншот відео процедури підписання, Офіс Президента України
Що відомо про шведсько-українську співпрацю
- Швеція 29 травня оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на суму 1,16 мільярда євро. Всього на озброєнні держава мала 2 літаки розвідки та управління ASC 890, тобто фактично віддала Україні всі.
- Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у розмові з 24 Каналом розповів, що росіяни панують у повітрі, тому можуть завдати ударів по українських позиціях та просуватися вперед по 50 – 100 метрів на деяких напрямках. Аби нейтралізувати вороже панування, потрібний системний підхід – радіоелектронна розвідка та цілевказання. Цими характеристиками володіють шведські літаки ASC 890.
- Крім літаків ASC 890 Швеція передасть Україні всі наявні у неї бронетранспортери Pbv 302, ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО, артилерійські снаряди та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.