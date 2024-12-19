Я би хотів, щоб Трамп був на нашому боці, – Зеленський

На пресконференції у Брюсселі 19 грудня Зеленський розповів про своє ставлення до новообраного президента США Дональда Трампа. Український президент також висловив сподівання, що європейські лідери та Сполучені Штати об'єднаються для допомоги Україні.

Зеленський заявив, що Трамп є міцною людиною і він хотів би, щоб новообраний президент США був на нашому боці. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що Зеленський каже про Трампа

Президент України розповів, що вже "рахує час" до того, як зустрінеться з Трампом та розкаже йому про всі деталі війни з Росією.

Я б хотів поговорити про різні деталі цієї війни, тому що він не був в цій війні, він не був президентом,

– каже Зеленський.

Він додав, що хоче поговорити з Трампом, почути його погляди та поділитися своїми поглядами. Зеленський зазначив, що сподівається на розуміння новообраного президента Сполучених Штатів, адже Путін є однаково небезпечним для всіх.

Український президент зауважив, що вся війна залежить від міцності українців і саме це є пріоритетом. А також додав, що попри намагання Трампа швидко завершити війну, він не підтримує такого рішення, тому що Путін може повернутися.