Зеленський запровадив санкції проти 200 людей, пов'язаних з Росією: діятимуть аж 50 років

Володимир Зеленський 12 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 200 людей. Усі вони – пов'язані з Росією.

Нові обмеження діятимуть 50 років. Указ набув чинності 12 лютого.

Зверніть увагу Миттєвий результат: Британія оголосила про нові санкції проти Росії

Ефективність санкцій мають моніторити РНБО, СБУ та Кабмін.

Тим часом МЗС доручили проінформувати про запровадження санкцій Штати та ЄС. Окрім того, українські дипломати мають ініціювати обговорення запровадження аналогічних обмежень проти людей зі списку з боку держав-союзниць.

Хто опинився у списку

Зокрема, у списку:

Юрій Ушаков – радник Владіміра Путіна у міжнародних справах (хоча, які там у Росії вже міжнародні справи);

Ренат Карчаа – радник генерального директора концерну "Росенергоатом";

Юрій Чернічук (громадянин України) – так званий "директор" окупованої Запорізької АЕС, якого "призначили" окупанти.

З повним списком людей, які опинилися під санкціями, можете ознайомитися тут:

Зеленський запровадив санкції проти представників "культури"