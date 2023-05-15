Сьогодні – Лондон: Зеленський їде до Сунака для переговорів тет-а-тет
15 травня 2023, 09:28Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Український лідер продовжує закордонні візити. Сьогодні, 15 травня, президент їде до Великої Британії, де матиме розмову віч-на-віч з прем'єром.
Глава нашої держави розповів, що проведе з Ріші Сунаком предметні перемовини. Про це інформує 24 Канал.
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Український лідер відвідає Велику Британію
Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться,
– підкреслив Володимир Зеленський.
Президент анонсував зустріч з другом – Ріші Сунаком. Розповів, що вони проведуть предметні переговори тет-а-тет, а також делегаціями.Зверніть увагу! Під час візиту до Німеччини український лідер натякнув на поповнення арсеналу і початок контрнаступу ЗСУ. Президент заявив: "Ще кілька візитів і все".
Коротко про останні закордонні візити Зеленського
- У суботу, 13 травня, глава нашої держави відвідав Італію. Там він зустрівся з президентом, прем'єркою. Також у Ватикані з Папою Римським. Опісля у вечірньому зверненні Зеленський розповів, що вдалося домовитися про зброю та засоби ППО.
- Наступного дня, 14 травня, президент прибув до штаб-квартири німецького Міністерства оборони. У Берліні зустрівся з президентом та канцлером. Згодом вирушив у місто Аахен. Там йому вручили Міжнародну премію імені Карла Великого.
- Зауважимо, що до приїзду президента Німеччина оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабної війни.
- Також Володимир Зеленський відвідав Францію. У підсумку Макрон пообіцяв потужну допомогу нашій державі вже найближчими тижнями.