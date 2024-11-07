Можна ми візьмемо триста мільярдів заморожених російських активів і купимо зброю, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що зараз є триста мільярдів доларів заморожених російських активів. Він закликав партнерів віддати ці гроші Україні, адже за оцінками міжнародних інституцій, Росія зруйнувала її на 800 мільярдів доларів.

Президент України вважає, що гроші із заморожених російських активів належать Україні, передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Чи може Україна отримати гроші із російських активів

Цю пропозицію Володимир Зеленський висловив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. Він вважає, що ці гроші мають піти на закупівлю зброї та квартир для людей, які їх втратили.

Можна ми візьмемо триста мільярдів, підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя,

– каже глава держави.

Він також зазначив, що всі ці гроші перебувають в Європі. У випадку відсутності підтримки Америки, Україна могла б вести війну з допомогою цих активів.

Зеленський каже, що Європа не повинна зважати на Америку та закликав європейські країни не блокувати надання цих грошей Україні. А також додав, що держава має самостійно прийняти рішення щодо того, як використати гроші та яку зброю закупити.