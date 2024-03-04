Причетні сумнозвісні Петров і Боширов: Грозев розкрив деталі замахів ГРУ на Зеленського

Міжнародний журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев розкрив наміри Росії щодо вищого українського керівництва на початку. Спецпризначенці окупантів мали ліквідувати президента Володимира Зеленського.

Для цього, за даними Грозева, росіяни оселилися у Києві та чекали відповідного моменту для здійснення намірів. Однак в російських загарбників не вийшло здійснити свій план.

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Спецпризначенці Кремля готували замах на Зеленського

Христо Грозев в інтерв'ю російському журналісту Михайлу Зигарю зазначив, що Головне розвідувальне управління генерального штабу збройних сил Росії задовго до початку повномасштабного вторгнення розпочало операцію з ліквідації верхівки української влади.

Для цього у Київ прибула елітна група озброєних російських спецпризначенців, яка мала в потрібний момент захопити урядовий квартал Києва, ліквідувати міністрів і президента Зеленського.

Ще за кілька тижнів до початку війни вони зайшли через Білорусь, щоб бути поблизу Києва. Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття урядового кварталу. Їх було близько 30 (осіб – 24 Канал), це дуже елітна група…

– зауважив журналіст.

Він наголосив, що ще до вторгнення в Україну на базі ГРУ створили так званий "клон" ПВК "Вагнера", який і мав скоїти замах. Однак журналіст-розслідувач наголосив, що їхня операція одразу пішла не за планом, адже росіяни у чомусь прорахувались і були змушені місяцями переховуватись в Україні.

"Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди. І було і страшно, і смішно: страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ​​ставали все менш ура-патріотами, почали критикувати керівництво за погано сплановану операцію", – зазначив Грозев.

Він наголосив, що російські спецпризначенці спочатку писали дружинам, що залишаться на тиждень, потім на два, а після – на місяць, пів року. Згодом росіяни стали психологічними жертвами власної війни й сумніватися у вірності своїх дружин, про що, за словами Грозева, можна написати роман.

Частину спецпризначенців вдалося ліквідувати

Грозев зауважив, що принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити. Серед представників ГРУ, які збирались вбити Зеленського, були відомі всім так звані Алєксандр Петров і Руслан Боширов, справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Раніше цих осіб звинувачували в отруєнні колишнього офіцера розвідки Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у 2018 році.

Частину з них вбили. Для нас зараз цікаво зробити список тих, кого вбили Збройні Сили України. Для нас це важливо, бо ці люди найнебезпечніші для нас – для розслідувачів та російської опозиції за кордоном, тому що, навіть якщо вони не можуть, як раніше, подорожувати світом, вони є спеціалістами щодо організації замахів за кордоном. Тому важливо зрозуміти, кого з них вже немає в живих,

– наголосив Грозев.

Натомість ті росіяни, яким вдалося врятуватися, наразі перебувають у тилу в країні-агресорці і беруть участь у війні з Україною дистанційно. Однак є й ті, хто продовжує час від часу проникати в Україну.

"Зараз частина з тих, хто вижив, продовжує займатися диверсійними проникненнями на територію України з Білорусі", – зауважив журналіст-розслідувач.

Він також наголосив, що імена зрадників будуть опубліковані згодом, уже після завершення розслідування.

Грозев розкрив зрадників з України, що співпрацювали з ФСБ

Христо Грозев також наголосив, що журналісти знають імена зрадників України, які співпрацювали з російською ФСБ до початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Серед цих колаборантів були як представники спецслужб, так і військовослужбовці.

Частина із завербованих працювали у спецслужбах та правоохоронних органах України й вони просто відмовились виконувати те, що, можливо, раніше обіцяли зробити. Взяли гроші і вирішили стати патріотами,

– зауважив журналіст.

Зокрема, він навів приклад, коли одного із таких зрадників викрало ГРУ, і чоловіка публічно стратили в Солнєчногорську, під Москвою. А відео зі стратою розповсюдили серед українських спецслужбістів.

Грозев також наголосив, що саме Віктор Медведчук був призначений куратором політичних колабораціоністів в Україні. Однак, коли російський бліцкриг врешті-решт провалився, а проросійського "опозиціонера" було затримано, більшість колаборантів вирішили втекти з країни.