Вдячний, але потребуємо сучасніших літаків, – Зеленський про МіГи для України

Український лідер ввечері 23 березня звернувся до Європейської ради. Володимир Зеленський зробив це у вже традиційному форматі відеозвернення.

Цього разу президент звернувся з потяга. Ймовірно, він повертався з Херсонщини, де він був у відрядженні.

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Володимир Зеленський сказав, що вдячний за Польщі та Словаччині за ухвалені рішення щодо МіГів для України.

Це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасніших літаків, ісаме про них ми з вами говорили. Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасніших літаків?,

– наголосив він.

Український лідер нагадав, що ворог постійно залякував світ, і коли мовилося про передачу "Леопардів", і коли говорили про надання Україні інших сучасніших танків.

"Сучасніші танки вже в Україні. То що зробила Росія у відповідь? Ми всі маємо звикнути, що держава-терорист блефує частіше, ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України і всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить", – наголосив Зеленський.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат неодноразово наголошував, що сучасні західні літаки, зокрема F-16, змогли б завоювати перевагу в повітрі, стати надійним щитом проти ворожих крилатих ракет і дронів, крім того, ефективно і безпечно завдавати точкові удари, "душити" ППО, перебивати логістику ворога, командні пункти тощо.