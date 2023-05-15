"З поверненням": Сунак зустрівся у Британії із Зеленським – тепле фото
Джерело:Ріші Сунак
Президент України 15 травня прибув до Британії. Він вже зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком.
Сунак оприлюднив тепле фото з українським лідером. Зауважимо, що Зеленський та прем’єр Британії проведуть предметні переговори тет-а-тет.
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Зеленський зустрівся з Сунаком
Прем’єр Британії показав щемливе фото з українським президентом. На ньому вони обіймаються та посміхаються.
З поверненням,
– підписав кадр Сунак.
Сунак та Зеленський зустрілись у Британії / фото Ріші Сунака
Зустріч Сунака та Зеленського: дивіться відео
Згодом Зеленський також опублікував у своїй соцмережі фото з Сунаком.
"Радий знову зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Продовжуємо працювати заради перемоги України", – підкреслив український лідер.
Зеленський прибув у Британію 15 травня / фото Володимира Зеленського
Нагадаємо, що до цього Зеленський повідомляв, що 15 травня він відвідає Велику Британію.
"Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться", – писав президент.
Закордонні візити Зеленського: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський 13 травня зустрівся з Папою Римським Франциском. Ця зустріч була важливою в контексті обговорення гуманітарних питань та пояснення позиції України щодо бачення миру.
- Також Володимир Зеленський 14 травня прибув з візитом до Парижа. Там він вже зустрівся з французьким лідером Емануелем Макроном.
- Український лідер, який здійснив низку візитів до країн ЄС, пояснив, що наразі працює над створенням коаліції винищувачів. Це питання для України – пріоритет.
- Окрім цього, Зеленський відвідав Німеччину. Під час брифінгу в Берліні президент заявив, що у 2023 році партнери та України можуть зробити кроки, спрямовані на незворотну поразку Росії. Також він подякував за найбільший пакет військової допомоги.