Приймали рішення про щось погане для ворога, – Череватий про фото Зеленського із генералами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими генералами та опублікував фото. Під час зустрічі приймали хороші рішення для ЗСУ та погані для російських окупантів.

Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він підкреслив, що це досвідчені генерали, які мають колосальні знання.

До теми Зеленський провів важливу зустріч з українськими генералами

Рішення, які сприятимуть безпеці

Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із:

Командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським;

Командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським;

Начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.

Український лідер лаконічно підписав фото: "Комаренко, Сирський, Тарнавський. Важлива зустріч".

Сергій Череватий зазначив, що саме ці генерали готували Харківську операцію. Генерали воюють з 2014 року, мають величезний досвід та знання. Президент України, заслухавши їхні доповіді, прийняв рішення, які сприятимуть посиленню національної безпеки та оборони.

Думаю, що вони 100% приймали рішення про щось погане для ворога та щось хороше для наших військ. Це дуже досвідчені генерали, які мають колосальний досвід та знання,

– наголосив речник.

Президент України зустрівся з командувачами ЗСУ / Фото: Володимир Зеленський

Що відбувається на фронті: останні новини