Зеленський у Києві зустрівся зі скандальною конгресвумен Вікторією Спартц

Володимир Зеленський у Києві 5 травня зустрівся з делегацією американських конгресменів. Серед них – одіозна конгресвумен Вікторія Спартц.

До української столиці 5 травня прибула двопартійна делегація Палати представників Конгресу США. Зеленський назвав цей візит потужним сигналом підтримки. Україна вдячна Штатам за допомогу, лідерство та фінансову підтримку.

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Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України,

– наголосив Зеленський.

Зеленський зустрівся зі Спартц: дивіться відео

Український лідер додав, що продовження цієї допомоги є запорукою успіху України у боротьбі з російськими окупантами.

Чим "прославилася" Спартц

Напередодні – 4 травня – у США оголосили про новий пакет допомоги для України. Цього разу – на 300 мільйонів. Зокрема, до нього увійшли авіаційні ракети Hydra-70.

Одіозна конгресвумен виступала проти надання допомоги Україні. Загалом законопроєкт, який допоможе Україні боротися з російською агресією, Спартц цинічно назвала "марнотратним".

Окрім того, вона неодноразово повторювала тези російської пропаганди.