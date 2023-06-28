Усі у світі мають знати, якою є наша національна мета: звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 28 червня. Він підсумував 490-й день повномасштабного вторгнення.

Передовсім Володимир Зеленський зробив акцент на наслідках ракетного удару по Краматорську. Глава держави у зверненні підкреслив, що спільники Росії будуть покарані.

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Росія вбила 11 людей у Краматорську

Передусім – щодо вчорашнього російського удару по Краматорську. Сьогодні весь день тривали роботи на місці теракту. На жаль, кількість загиблих збільшилась. Російські ракети забрали життя 11 наших людей, серед них – три дитини. Мої співчуття рідним. Травмовані та поранені понад 60 людей,

– зазначив президент.

Звернення Зеленського від 28 червня: дивіться відео

Він додав, що СБУ спільно зі спецпризначенцями затримали коригувальника. Він допоміг російським ракетам влучити у піцерію в місті. Глава держави підкреслив, що розбір завалів триває, і що там усе ще можуть бути люди.

"Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності", – наголосив Зеленський.

За його словами, кожен спільник ворога повинен відповідати перед усією міжнародною спільнотою. Сам же коригувальник проходить за статтею про державну зраду. Він може сісти за ґрати до кінця свого життя.

Україна посилює санкції

За словами Володимира Зеленського, в Україні продовжують роботу над посиленням санкцій проти Росії та спільників країни-агерсорки. За словами глави держави, ворог повинен відчувати, що "ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься".

Він наголосив, що глобальна юридична робота продовжиться. Її здійснюватимуть для того, щоб міжнародні інструменти карали як російських терористів, так і саму країну-гній.

Володимир Зеленський також пригадав своє звернення до Верховної Ради з нагоди Дня Конституції. Глава держави говорив про справедливість.

Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття,

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, що відповідний документ необхідний нашій державі. І що всі країни світу мають знати, якою "є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни, як ми збираємося жити після" неї.

Він також прозвітував про свій день

Крім того, глава держави привітав усіх з Днем Конституції, а мусульман України та світу також – з початком свята Курбан-Байрам.

Глава держави наостанок подякував усім, хто воює та працює задля нашої держави. Він подякував кожному та кожній, "хто зараз у боях, на бойових постах і позиціях". А ще висловив подяку воїнам за нове просування вперед.