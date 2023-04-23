Готуємо кілька важливих міжнародних подій, які дадуть більше міцності, – Зеленський у зверненні

Вже 424 доби поспіль українські захисники виборюють у ворога нашу свободу. І саме зі слів вдячності кожному, хто наближає нашу перемогу, і вирішив розпочати своє традиційне вечірнє звернення Володимир Зеленський.

Президент України констатував, що найважча ситуація зараз в Авдіївці, Мар'їнці та Бахмуті.

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Окремо Зеленський подякував бійцям:

35-тої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Остроградського,

55-тої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ",

десантникам "79",

80-тої бригади ДШВ,

54-тої окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи.

Наша перемога в цій війні буде спільною. Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги. Слава кожному українському герою,

– наголосив Зеленський.

Він нагадав, що кожен день тиші у тилових областях здобувається нашими воїнами у жорстоких боях на передовій. Президент попросив не забувати про це і шанувати наших бійців. Також Володимир Зеленський подякував рятувальникам та психологам.

Звернення Зеленського за 23 квітня: дивіться відео

Україна готує важливі події на міжнародній арені

Український лідер зазначив, що наша країна продовжує готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати більше міцності та більше зброї.

Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці,

– пояснив він.

Світ в очікуванні українського контрнаступу

Україна та весь світ завмер в очікуванні контрнаступу ЗСУ, який відкладається через погоду. Американський Інститут вивчення війни оприлюднив інформацію про те, що українські сили оборони нібито зайняли позиції на лівому березі Дніпра.

Херсонський активіст Володимир Молчанов зауважив, що це специфічна місцевість, просування на якій свідчить радше не про початок контрнаступу, а про нівелювання можливості російських військових обстрілювати частину Херсонщини.

Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликала довіряти достовірним джерелам інформації та розуміти, що таке висновки аналітиків, і що таке звіт про проведену бойову роботу. Разом з тим головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем заявив, що повномасштабна війна завершиться вона тоді, коли Росія розпадеться на маленькі держави.