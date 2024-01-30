Україна виробляє далекобійні дрони та готує нову архітектуру безпеки разом з НАТО, – Зеленський

Про що говорив президент у 706 день війни – читайте на 24 Каналі.

Зеленський приділив увагу жорстоким обстрілам, яким Росія постійно піддає нашу державу. Україні та всьому світу потрібен захист від агресора. Наша держава працює над новою архітектурою безпеки.

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Нова архітектура безпеки

Зустрівся з Андерсом Фогом Расмуссеном – ми разом працюємо над новою архітектурою безпеки, яка потрібна Україні, усій Європі, усій Євроатлантиці. Пан Расмуссен зі своїм досвідом генерального секретаря НАТО допоміг Україні із системою безпекових гарантій: її філософію та можливі рамки почали розробляти саме в очолюваній Расмуссеном та Андрієм Єрмаком експертній групі,

– розповів він.

Наразі, за словами президента, вже є спільнота з 32 держав, які приєдналися до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій. Першу двосторонню угоду укладено з Великою Британією.

Зеленський наголосив, що будуть і нові угоди, зараз фіналізують текст кількох документів.

"Пан Расмуссен представив плани щодо створення нової міжнародної робочої групи, яка займатиметься питанням євроатлантичної інтеграції України. Наближення повноправного вступу нашої держави в НАТО – це незмінний пріоритет. Поступово його реалізуємо", – повідомив український лідер держави.

Мінстратегпром доповів про виробництво дронів

Про результати роботи з виробництва дронів і боєприпасів доповів Олександр Камишін. Окремо ішлося про виробництво далекобійних дронів. Це є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.

Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо: додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи,

– підкреслив Зеленський.

Він подякував усім працівникам і працівницям ОПК.

Зеленський поговорив із президентом Фінляндії

"Подякував йому за підтримку України, наших людей, нашої оборони. Відзначив, як багато Фінляндія зробила для власної безпеки – історичні речі – і для безпеки всієї Європи. Маємо змістовну двосторонню співпрацю – найбільшу, ніж будь-коли від здобуття Україною незалежності. Відзначили й те, як важливо, щоб наші держави та всі наші партнери залишались і надалі принциповими у відносинах у європейських і євроатлантичних структурах – щодо нашого регіону, східного флангу Європи", – сказав президент.

Президент подякував рятувальникам і всім екстреним службам

Серед областей, які часто зазнають ударів, Зеленський назвав Харківщину, Донеччину, Херсонщину, Запорізьку область, міста Нікополь і Марганець, а також багато прикордонних громад, де дуже складна ситуація.

Але щоразу не забуваємо: у кожній громаді, у кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя", – підсумував він.