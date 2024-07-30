Зеленський назвав критерій для кадрових питань в енергетиці та розповів про пріоритети в освіті

Нове звернення президента стосувалося ситуації на кордоні, в енергетиці та в освіті. Гарант відвідав Волинь і торкнувся проблем цього регіону.

Про що говорив президент

Спочатку – Волинь. Безпекові питання, кордон. Усе те, що стосується півночі нашої держави. Волинська область, Рівненська, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. Багато вже зроблено – і щодо фортифікацій, і щодо мінування кордону. Але є ще кілька доручень для військових. Дуже важливих.

Звичайно, багато енергетичних питань, а також соціальних, освітніх. Попереду навчальний рік, і зараз пріоритет – нормальне, не дистанційне навчання для дітей усюди, де це можливо завдяки укриттям. Є доручення уряду України прискоритись із допомогою в побудові укриттів.

Щодо енергетики – у більшості наших регіонів є значні можливості для створення нової генерації. Вже є кредитні та грантові програми, є різні форми підтримки від наших партнерів – більшість громад можуть знайти для себе такі варіанти, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність.

На рівні всієї держави ми працюємо над захистом енергооб’єктів – усі терміни щодо конкретних об'єктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерій і для деяких кадрових питань.

Говорили сьогодні й про те, як додати зокрема Волині більше економічних і транспортних можливостей. Регіон має значний потенціал, який зараз іще не реалізовується. Це і транзит через кордон, і розвиток у самій Волинській області. Область та уряд разом мають підготувати відповідні кроки, відповідні рішення.

Тут, зараз у Рівненській області, я відвідав шпиталь, де допомагають нашим воїнам. Дякую кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі – усім, хто повертає до життя наших захисників. Також провели сьогодні й обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Вдячний усім очільникам громад, усім керівникам українських компаній, які стараються зберігати робочі місця для наших людей, створюють нові. Я дякую всім нашим людям у кожній громаді України, хто якісно робить свою справу, хто допомагає усій нашій державі захищатись і збільшувати можливості України.