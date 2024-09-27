Наслідки неоднозначні: чому візит Зеленського до Пенсильванії викликав обурення республіканців

Візит Володимира Зеленського до США був насиченим на різні новини, однією з них стала поїздка до оборонного заводу в штаті Пенсильванія для подяки працівникам. Республіканці створили скандал навколо нього та заявили, що президент України втрутився у вибори в США. Їм не сподобався супровід української делегації.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка української служби "Голосу Америки" Марія Ульянова, зауваживши, що Зеленського супроводжували лише демократи. Певні республіканці після цього вимагали звільнення посла України в США та розпочали розслідування, інші – назвали невдалим політичним кроком.

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Чому візит Зеленського до Пенсильванії викликав обурення республіканців

За словами кореспондентки, на заводі в Пенсильванії США виробляє боєприпаси 155 міліметрового калібру, зокрема, для України.

Українська делегація здійснила візит, щоб висловити вдячність працівникам заводу у супроводі губернатора штату демократом Джошуа Шапіро, який не є пересічним демократом, його Камала Гарріс розглядала на посаду віцепрезидента від Демократичної партії у випадку перемоги на виборах. Також на заводі були присутні інші політики від демократів, республіканці присутні не були.

Варто зазначити, що штат Пенсильванія є важливим для обох партій США, адже його електорат завжди коливається та по-різному голосує на виборах.

Це викликало обурення серед республіканців, які кажуть, що у такий спосіб Зеленський висловив підтримку та загітував голосувати за демократів у цьому штаті та втрутився у вибори,

– пояснила Ульяновська.

Неоднозначні наслідки візиту

Після цього спікер Палати представників США Майк Джонсон навіть вимагав, щоб президент України швидко звільнив посла України у США Оксану Маркарову. Також було багато різних заяви від республіканців, а риторика Дональда Трампа щодо України змінилась, від нього було багато критики. Зокрема, він заявив, що "Україна вже знищена" та звинуватив Зеленського, що він не йде на територіальні поступки Росії.

Водночас сенатори та конгресменами від обох партій повідомили, що під час зустрічі у Конгресі цей скандал ніхто не обговорював. Володимир Зеленський представив план перемоги та закликав їх дотиснути Байдена щодо дозволу на удари вглиб Росії,

– зазначила кореспондентка.

Деякі республіканці також заявили, що цей скандал був дуже невдалою історією і він ніяк не вплине на їх підтримку нашої держави. Додали, що це сталось через передвиборчий період, коли все може бути вирвано з контексту.

Крім того, під час брифінгу в Білому домі речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр пролила світло на цю ситуацію та повідомила, що саме Україна ініціювала поїздку на завод, щоб подякувати працівникам підприємства та додала, що два місяці тому Зеленський відвідав Юту, де провів схожий захід в супроводі губернатора-республіканця, що не викликало ніяких питань від демократів.

Ульянова додала, що республіканці трішки перебільшили з цією ситуацією, самі вони повідомили, що це був невдалий політичний крок. Водночас демократи заявили, що Республіканській партії має бути соромно і їм варто припинити розповсюджувати цю історію.

Зауважте! Після візиту Зеленського до заводу голова комітету Палати представників з нагляду і підзвітності республіканець Джеймс Комер заявив, що Конгрес розпочав розслідування справи. Він вимагає документи від Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції для розслідування можливого зловживання ресурсами адміністрації Байдена.