Путіну не треба зміна влади у Білорусі: як там можуть розгортатися події без Лукашенка
Владіміру Путіну наразі дуже невигідна зміна влади в Білорусі. І всі сьогоднішні події завдають йому чималого напруження.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, що наразі треба зробити білоруській опозиції.
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Лукашенко може бути свідком
Дуже хотілося б, аби усі військові злочинці були покарані за війну в Україні. Утім, Лукашенко в Гаазі може бути свідком, а не звинувачуваним, припустив Михайло Шейтельман.
"Якщо відбудеться Гаазький трибунал, Лукашенко буде в ньому свідком, а не звинувачуваним. Всі його дії на це направлені. Це ми можемо казати, що з його території на нас напали, обстрілювали – це все буде правдою. Але я впевнений, що є сепаратні домовленості, за якими по нам не стріляють з Білорусі. І це буде використано ним в Гаазькому суді", – припустив політтехнолог.
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Опозиції треба організуватися
Політтехнолог наголосив, Путіну наразі не треба зміна влади у Білорусі. На самого Лукашенка йому плювати і якби це все сталося рік тому, очільник Кремля вмить призначив би свою людину. А зараз для нього дуже некомфортна ситуація, з якою він може не справитися.
Якщо білоруська опозиція зможе організуватися зараз і заздалегідь буде готова. Наприклад, завтра помирає Лукашенко і за 3 години Тихановська в'їжджає в Палац президента. А одночасно заходить полк Калиновського. Ще через годину їх визнає Захід і усунути буде непросто. Якщо вони цього не зроблять – тоді росіяни когось призначать,
– припустив Михайло Шейтельман.
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- 9 травня Лукашенко відвідав Москву, де на параді виглядав дуже хворобливо. Далі він майже на тиждень зник з медійного простору. Припускалося, що самопроголошеного президента Білорусі могли отруїти. Утім, за даними білоруського опозиціонера Павла Латушка, у Лукашенка сильний інфекційно-алергічний міокардит.
- Лукашенка могли отруїти за вказівкою Путіна, оскільки той зневірився у готовності "партнера" відкрити другий фронт.
- У випадку природної смерті президента Білорусі, його обов'язки до нових виборів переходять до спікера верхньої палати парламенту. У разі насильницької – в країні оголошуватиметься надзвичайний чи воєнний стан.