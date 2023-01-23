Пробували косплеїти: Ступак пояснив, чому в Росії немає такого волонтерства, як в Україні

В Росії слабо розвинутий волонтерський рух допомоги власній армії. Вони намагалися скопіювати ініціативи українців, але, зрозуміло, що нічого не вийшло.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, хоч Україна – не сильно заможна держава. Але усі ми багаті не матеріально, а духовно. Українці готові допомогти один одному в тяжкий момент.

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Так, ми небагата країна. Ми не є багаті матеріально, але багаті духовно. В росіян усе навпаки. У них багато всього є. Але духовно вони бомжі,

– зауважив Ступак.

Росіяни пробували копіювати українське волонтерство

Як наголосив Ступак, в Росії буквально не працює історія з донатами на армію. Вони намагалися робити косплей на українське волонтерство, але практично ніхто не скидав гроші.

В росіян ця ініціатива йшла "зверху" до людей, але ніхто на таке не відгукувався. Українці ж зовсім інші – самі організувалися, самі зібрали кошти та пішли допомагати захисникам та державі.

В Росії ця історія не є розвинутою. В них не було історично важких моментів, коли треба було один одному допомогти. "Настукати" на когось – нема питань. Ось вчителька щось в школі сказала неправильне – "настукали" на неї. Хтось розмістив щось соцмережах – "свідомий" сусід повідомляє в органи. Це вони можуть. І це – безкоштовно,

– підкреслив Ступак.

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