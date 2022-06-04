Вони готові спалювати все – православні церкви й будь-що інше, – Зеленський

Російські окупанти досі нещадно гатять по українських містах. Президент Володимир Зеленський розповів, що вони готові спалити все – і православні храми, і будь-що інше.

Про це глава держави заявив під час свого вечірнього звернення 4 червня, повідомляє 24 канал. Зеленський зауважив, що Росія свідомо знищує українську культуру.

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Загарбники гатять по церквах

Президент розповів, що у 101 день повномасштабної війни внаслідок російського артилерійського обстрілу на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Це був вже далеко не перший удар по лаврі.

Зокрема, 1 червня внаслідок атаки окупантів загинули 2 монахи та черниця. Наразі богослужіння змушені проводити у підвалі, адже гуркіт артилерії та "прильоти" російських снарядів не припиняються.

І це одна з трьох лавр України. Це лавра Української православної церкви, яку в Москві досі вважають пов'язаною із Російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все: православні церкви, так само як і будь-що інше в Україні,

– наголосив глава держави.

Від початку повномасштабної війни росіяни пошкодили або зруйнували 113 церков. Серед них були й старовинні, які пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. Також є храми, які побудували вже після 1991 року.

Відбудова Всіхсвятського скиту Святогірської лаври розпочалася у 2001 році. Зеленський зауважив, що 10 червня була б чергова річниця від початку будівництва.

"Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані. Звинувачують українців у підпалі. Хоча монахи й миряни у Святогірську прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія", – зазначив президент.

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Варварам немає місця в ЮНЕСКО

Зеленський вважає, що брехня прокремлівських пропагандистів, обстріл Святогірської лаври та підтримка православними російськими ієрархами агресії проти України повинні спонукати Українську православну церкву до висновків.

"До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії", – наголосив президент.

За його словами, українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин загарбників дізналися в усьому світі.

Росія свідомо і системно знищує українську культурну та історичну спадщину, так само як і соціальну інфраструктуру, як і житлові будинки, як і усе, що необхідне для нормального життя,

– зауважив глава держави.

Зеленський додав, що держава, яка таке робить, не може бути членом ЮНЕСКО та ООН, ніби нічого не сталося. Адже статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО – це не місце для варварів.

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Окупанти випустили по українських містах понад 2,5 тисячі ракет

Зеленський розповів, що російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області та Харківщину. Окрім цього, вкрай важкою залишається ситуація в:

Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої;

Лисичанську;

Мар'їнці;

Кураховому та інших містах і громадах Донбасу.

"Постійні авіаційні удари, артилерійські та ракетні обстріли. На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, – вже 2 тисячі 503", – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що наші герої тримають позиції та роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Зеленський вдячний кожному українському захиснику та кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться дати Донбасу спокій.

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Росіяни вбивають українських дітей

Президент розповів, що 4 червня в Україні вшановували пам'ять дітей, які загинули від російської агресії.

За минулу добу найстрашніша цифра – кількість убитих дітей – не змінилась. 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії,

– додав Зеленський.

Він додав, що це офіційне число. Тож чим більше дізнаватимуться про тих, кого поховали на окупованих територіях, тим більшою, на жаль, може стати кількість імен в цьому списку.

"Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі… Всі вони були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу. Це вже не виправити. Бо ця війна вже триває", – зауважив глава держави.

Він зазначив, що в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни. Адже російська армія може перестати спалювати церкви, руйнувати міста, вбивати дітей.

"Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу. Вічна пам'ять усім, хто загинув від російського вторгнення! Вічна слава кожному і кожній, хто захищає Україну! Слава Україні!", – підсумував президент.

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