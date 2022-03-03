Вони хочуть зруйнувати Одесу, але побачать дно Чорного моря, бо вони – дно, – Зеленський
Предидент України каже, що окупанти хочуть зруйнувати нашу Одесу. Але натомість вони побачать дно Чорного моря, бо вони самі є дно.
Про це заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні 3 березня, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Кожен українець, який постраждав від війни отримає допомогу, – Зеленський
Одеса...Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони – дно,
– наголосив Президент України.
Також Зеленський додав, що Чернігів, Суми, Миколаїв – тримають оборону. А ракетно-бомбові удари ворогів по містах – це ознака того, що вони змінили свою тактику, бо не змогли нічого зробити на нашій землі.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео