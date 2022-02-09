Вони надто старі: Данія не постачатиме Україні ПЗРК Stinger

У Данії не планують відправляти Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Їх зняли з озброєння.

Глава данського оборонного відомства Мортен Бєдсков зазначив, що ПЗРК "занадто старі". Про це він повідомив після зустрічі з командувачем збройних сил країни Флеммінгом Лентфером.

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Є підстави їхнього перебування на складах. Ми не можемо відправляти (в Україну – 24 канал),

– сказав він.

Своє чергою Лентфером заявив, що у них немає планів постачання Україні й інших видів озброєння. Бєдсков додав, що вони готові надати Україні допомогу в галузі нарощування її кіберпотенціалу.

Данська допомога Україні: коротко

Данія у рамках допомоги надасть Україні понад 20 мільйонів євро.

Ці гроші спрямують на посилення сектору безпеки нашої держави.

У данському міністерстві закордонних справ відзначили, що підтримка є новою фазою данської програми миру та стабілізації для України на період з 2022 по 2025 роки.