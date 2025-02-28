Вони один одному не подобаються, – Трамп про зустріч Зеленського з Путіним

Візит Володимира Зеленського до Білого дому триває 28 лютого. Під час пресконференції Дональд Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа та Зеленського.

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Чи зустрінуться Зеленський і Путін

За словами Трампа, це не буде "полюбовна" зустріч.

Вони один одному не подобаються, я можу вам про це сказати,

– сказав Трамп.

Далі президент США почав критикувати адміністрацію Байдена.

Зеленський додав: це не війна США та Росії, це війна Росії проти України. Тож за столом перемовин мають бути Україна та Росія, а ще США як найсильніший партнер України та Європа.

За словами українського президента, Європа дуже важлива в цьому контексті, адже країни Балтії були в СРСР і знають, що таке окупація.

Якщо Україна не встоїть, то, імовірно, США будуть змушені воювати, навіть якщо не хочуть цього, підкреслив Зеленський. Але Трамп не захотів говорити про це, сказавши, що нехай вже швидше буде мирна угода.