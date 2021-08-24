Вони плакали, – Мезенцева про реакцію іноземних делегатів на парад до Дня Незалежності

Іноземні делегати, які приїхали в Україну на саміт Кримської платформи, побували і на параді до Дня Незалежності. Реакція усіх була позитивною та дуже емоційною.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона відвідала святковий парад у Києві разом із польськими, латвійськими, литовськими, грузинськими та йорданськими колегами.

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"Коли вони побачили парад, вони плакали. Уявляєте, британець стоїть і плаче", – зазначила Мезенцева.

За її словами, іноземні гості на параді переконалися, що Україна справді бореться за свою незалежність. Українці відстоюють свою історію, мову, культуру й територіальну цілісність.

Мезенцева: Моє серце раділо

Нардепка зауважила, що Україні за 7 років окупації Криму вдалося зібрати потужне міжнародне представництво. Запросили не лише президентів та міністрів різних рівнів, а й організували "парламентський вимір".

"Коли спікер парламенту 24 серпня на урочистому засіданні Верховної Ради оголошував делегації, які приїхали, моє серце раділо ще більше", – підкреслила Мезенцева.

Під одним куполом зібралися I та IX депутатські скликання. Запросили духовенство, міжнародних парламентарів, представників із країн-членів НАТО. Їхня реакція дозволила переконатися, що Україна продовжить із ними партнерство.

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Поїздка на КПВВ

Із делегатами від різних країн Європи депутатка поїхала до Херсона. Разом із іноземцями вона зустрінеться з керівництвом області та відвідає кримські контрольно пропускні пункти в'їзду-виїзду.

У ході робочого візиту на Херсощину планують також:

зустрітися із сім'ями кримських татар;

відвідати внутрішньо переміщених осіб;

оглянути 2 КПВВ;

перевірити гуманітарну ситуацію на пунктах перетину.

Марія Мезенцева розповіла про реакцію іноземців на святковий парад: дивіться відео