"Вони вірили, а їх стратили": рідні захисників "Азовсталі" провели акцію через теракт в Оленівці

Родичі захисників Маріуполя закликали США та весь демократичний світ визнати росію державою-спонсором тероризму. Також вони розкритикували дії Червоного Хреста, який гарантував безпеку українським військовополоненим, що перебували в Оленівці.

У Києві 30 липня відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Також під час заходу згадали та рішуче засудили трагедію, що сталася напередодні, – російський удар по колонії в Оленівці, де можуть перебувати українські бійці.

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"Склавши зброю, хлопці сподівалися, що їх обміняють"

"росія – країна, населена кретинами, гвалтівниками, вбивцями, мародерами"

На Софійській площі у Києві зібралося кілька десятків людей. Серед них здебільшого були родичі військовополонених захисників Маріуполя. Активісти назвали теракт в Оленівці ганебною стратою.

"Росіяни робили так завжди з тими, кого вони не змогли перемогти. Вони вчиняють так постійно – підло, підступно, з-за спини. Вони не знають, що таке честь, вони не знають, що таке доблесть. Все, на що вони спроможні, – катувати та вбивати полонених, катувати та вбивати людей, які не здатні зараз дати їм відсіч", – наголосили вони.

Родичі захисників Маріуполя також закликали Сполучені Штати, Європейський Союз, решту країн світу визнати росію країною-терористом.

Росія – країна, населена кретинами, гвалтівниками, вбивцями, мародерами. З ними не можливо вести жодних перемовин. Жодні переговори з росіянами не варті нічого. Те, що вони зробили вчора не піддається розумінню. Кожен захисник Маріуполя, який воює на фронті, буде шукати та вбивати кожного причетного до цього злочину",

– наголосили родичі захисників "Азовсталі".

Родичі захисників Маріуполя закликали світ визнати росію державою-спонсором тероризму / фото Аліни Туришин для 24 каналу

8 років тому із Софійської площі на Схід поїхали майбутні захисники Маріуполя

Дружина командира одного з маріупольських полків Дениса Прокопенка Катерина нагадала, що 8 років тому саме на Софійській площі, де сьогодні відбувся захід, зібралася перша група, яка поїхала на схід боронити нашу державу.

Вчора їхніх побратимів цинічно вбили. Уявіть ніч. Беззбройні, беззахисні люди сплять. Ворог підступно й таємно вбиває їх без суду та слідства. Ми воюємо з варварами, які не знають, що таке свобода, честь, людяність. Захисники "Азовсталі" врятували країну. Кожен із нас має заступити за них,

– сказала вона.

На акцію прийшла Діана разом з матір'ю: дівчинці – 4 роки, її батько був на "Азовсталі" / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

Світ має захистити оборонців "Азовсталі"

Катерина Прокопенко додала, що сім'ям гарантували безпеку рідних. Однак, натомість їх "стратили під покровом ночі". Вона вкотре закликала світ захистити оборонців "Азовсталі", дати право українцям на захист і дати зброю на захист.

Склавши зброю, хлопці сподівалися, що їх обміняють. Хлопці вірили в домовленості, вірили, що росія матиме хоч краплину честі російського офіцера, про яку вони постійно кричать у своїх пропагандистських каналах. Вони вірили, що до них буде поважне ставлення. Тортури, звірства та вбивства. Скільки ще можна нам терпіти це все, скільки нам можна вірити?

– наголосила вона.

Акція на підтримку захисників Маріуполя у Києві / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

Прокопенко зауважила, що "цінності демократії щоденно ганебно порушуються та немає управи на російську сторону. Просто на очах руйнується цей весь статус-кво та вся демократична парадигма".

Ми закликаємо та просимо США визнати росію державою-спонсором тероризму. Ми тут, щоби кричати про всю цю ганебність, про цей геноцид українських військових. Ми терпіли весь цей час. Це тотальне порушення всіх норм, правил всіх функцій Женевської конвенції. Ми закликаємо весь демократичний світ долучитися до визнання росією спонсором тероризму. Підтримати нас, підтримати справжніх воїнів, героїв "Азовсталі",

– сказала вона.

За словами Прокопенко, жодні представники організацій, якими довіряли, на які мали сподівання, що вони щось роблять, що вони захистять, що вони будуть слідкувати за всіма міжнародними нормами та правилами поводження з військовополоненими, не зробили цього.

Катерина Прокопенко / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

Я розчарована від "імпотентності" цього світу, який нічого не може зробити з нацистською державою, російською державою, для якої цінності людського життя взагалі нічого не вартують. Яка просто кожен день підтверджує свої фашистські амбіції, вбиваючи українців, вбиваючи наших військовополонених,

– наголосила жінка.

Родичі закликали світ врятувати захисників "Азовсталі" / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

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"Вони вистояли все це, вони пережили це"

Родичі бійців також додали, що ті зробили в Маріуполі все можливе та неможливе, вистоявши 86 днів.

"Вони вистояли все це, вони пережили це. Вони перейшли з одного пекла в інше пекло. Якщо ми будемо мовчати, ми ніколи не побачимо більше наших хлопців і дівчат", – сказали вони.

Додамо, що патронатна служба захисників Маріуполя повідомила, що окупанти виклали списки деяких загиблих і поранених після злочину в Оленівці. Патронатна служба попереджає, що не дає гарантії, що він є точним.

А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна поки що не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці.

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