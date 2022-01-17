Вони змушені притискатися до Кремля і дивитися на Путіна, – Цимбалюк про "союзників" Росії
Джерело:24 канал
Казахстан не планує вступити ні в НАТО, ні в Євросою. Однак російські депутати таки закликають втрутитись у державу.
Цимбалюк про "союзників" Росії
Це доводить, що союзників у Росії немає, а це лише така гра. Таку думку озвучив Роман Цимбалюк в інтерв'ю з Денисом Казанським на 24 каналі.
До теми Я б не будував ілюзії про розпад Росії, – Цимбалюк
На його думку, умовними союзниками Росії є ті держави, які через геополітичні обставини і диктаторів не можуть йти іншим шляхом.
Вони змушені притискатися до Кремля і дивитися на Путіна. Чому вони себе так поводять? На цьому і ґрунтується Росія. Як Путін каже, Росія – багатонаціональна країна. Щоб тримати усіх під контролем всередині – вони поводяться як імперія, експансія.
Як підкреслив Цимбалюк, коли росіяни напали на Україну – запровадили стільки нового у законодавстві, що за будь-яке публічне слово тепер там можуть покарати.
Росіяни, за словами журналіста, це направляють всередину держави, тому є розмови про "велич". Водночас диктатура існує всередині, аби ніхто і подумати не міг, що може бути по-іншому.
Повне інтерв'ю Романа Цимбалюка: дивіться відео
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