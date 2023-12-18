Вони знали, як це робити, – Залужний назвав звільнених військкомів "професіоналами"

Валерій Залужний прокоментував звільнення всіх військкомів у рамках питання мобілізації. Він зазначив, що вони були професіоналами, а "зараз їх немає".

Нагадаємо, всіх обласних військкомів було звільнено рішенням Володимира Зеленського у серпні цього року. Сталося це після гучних скандалів та перевірок у територіальних центрах комплектування.

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Залужний про військкомів

У кулуарах презентації Державного оператора тилу 18 грудня Валерій Залужний поспілкувався з журналістами та прокоментував нинішній процес мобілізації. У відповідь на питання, як вплинуло звільнення обласних військкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Також під час розмови Головнокомандувач зазначив, що питання мобілізації потрібно повернути в ті межі, які працювали раніше. Однак мова не про посилення процесу.

Його (процес мобілізації – 24 Канал) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше,

– сказав Залужний.

Скандали зі звільненими військкомами

У липні 2023 року спалахнув гучний скандал навколо одеського військкома Євгена Борисова, який за час повномасштабного вторгнення нажив у Іспанії автівок та нерухомості на мільйони доларів. Чоловіка затримали й суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки. Вдалося арештувати майно, придбане в Іспанії.

Також у незаконному збагаченні запідозрили колишнього керівника Дніпропетровського обласного ТЦК, який збагатився на 9 мільйонів – теж за час війни. Його статки значно перевищили офіційні доходи.

Подібні ситуації призвели до масштабного зацікавлення діяльністю інших обласних військкомів. ДБР і Офіс генпрокурора провели обшуки та затримання у різних регіонах України. Слідство встановило, що окремі представники обласних військкоматів брали хабарі, допомагали уникнути мобілізації, їздили за кордон самі й іноді створювали схеми щодо незаконного перетину кордону для ухилянтів, разом із членами ВЛК підробляли документи.