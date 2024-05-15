Ворог атакував Дніпро: двоє людей загинули, є поранені

Росія завдала удару по інфраструктурі Дніпра в обід 15 травня. На жаль, уже відомо про загиблих і поранених.

Після вибухів у Дніпрі очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру.

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У Дніпрі під час атаки загинули 2 людини

На жаль, загинули дві людини. Також є поранені.

Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються,

– повідомив Лисак.

Що відомо про атаку на місто

Нагадаємо, що про ракетну небезпеку в Дніпрі стало відомо о 13:09. Вже о 13:27 Повітряні сили заявили про швидкісну ціль, яка прямує в напрямку міста, та закликали людей терміново пройти в укриття. Невдовзі, о 13:31, у місті пролунали вибухи.

Голова ДОР Микола Лукашук згодом повідомив, що вибух, який чули в області, – це робота наших Сил ППО. Російську ракету збили на підльоті до міста.

Ворожу ракету збили у Дніпровському районі. Через атаку, на жаль, було пошкоджено інфраструктуру, є загиблі,

– додав Лукашук.

За даними повітряного командування "Схід", окупанти застосували ракету Х-59/69.

До речі, ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину. Пізно ввечері 14 травня агресор вдарив по Нікополю дроном-камікадзе. На щастя, минулося без трагічних наслідків. Загиблих і постраждалих немає.

Зазначимо, що також зранку ворог вдарив по Миколаєву, було декілька влучань. На жаль, унаслідок російської агресії в місті постраждали 5 людей. Їм надали допомогу амбулаторно.